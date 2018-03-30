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Оглашен прайс-лист на новый Mercedes-AMG G63
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Оглашен прайс-лист на новый Mercedes-AMG G63 

Auto.Today 46 минут назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель объявил, что Mercedes-AMG G63 будет доступен для заказа уже в июле нынешнего года.
Минимальная стоимость нового полноприводного G63 стартует от 202 909 долларов (для стандартной версии), в то время как модель Edition 1 оценивается примерно в 232 913 долларов США. В качестве оснащения здесь используется 4,0-литровый бензиновый агрегат, производящий 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, благодаря которым автомобиль может разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, а также достигать 220 км/ч и со специальным пакетом Driver Package — 240 км/ч.
В список стандартного оборудования входит цифровая 12,3-дюймовая приборная панель, 12,3-дюймовая информационно-развлекательная система, дополнительное освещение, трехзонный климат-контроль и акустическая система объёмного звучания Burmester. К ним присоединяются камера заднего вида с углом обзора на 360 градусов, светодиодные фары, система адаптивного управления дальним светом, 20-дюймовые колесные диски, спортивная подвеска Mercedes-AMG Ride Control и обновленная тормозная система.
Для версии Edition 1 поставляется специальный пакет AMG Night Package, пакет Active Multicontour Seat, пакет Winter, 22-дюймовые матовые черные диски, эксклюзивная кожаная обивка Наппа в черном цвете с красными вставками и контрастной прострочкой. Для обладателей базового G63 пакет AMG Night Package доступен за дополнительные 3823 долларов и включает 21-дюймовые диски и внешние акценты в черном цвете, в это же время пакет Winter оценивается в 2478 долларов.
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