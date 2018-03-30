Оглашен прайс-лист на новый Mercedes-AMG G63

Немецкий производитель объявил, что Mercedes-AMG G63 будет доступен для заказа уже в июле нынешнего года.

Минимальная стоимость нового полноприводного G63 стартует от 202 909 долларов (для стандартной версии), в то время как модель Edition 1 оценивается примерно в 232 913 долларов США. В качестве оснащения здесь используется 4,0-литровый бензиновый агрегат, производящий 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, благодаря которым автомобиль может разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, а также достигать 220 км/ч и со специальным пакетом Driver Package — 240 км/ч.

В список стандартного оборудования входит цифровая 12,3-дюймовая приборная панель, 12,3-дюймовая информационно-развлекательная система, дополнительное освещение, трехзонный климат-контроль и акустическая система объёмного звучания Burmester. К ним присоединяются камера заднего вида с углом обзора на 360 градусов, светодиодные фары, система адаптивного управления дальним светом, 20-дюймовые колесные диски, спортивная подвеска Mercedes-AMG Ride Control и обновленная тормозная система.