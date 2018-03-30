Премиум-седан Hongqi H5 на базе Mazda6: дешевле «донора»

Принадлежащая китайскому концерну FAW премиальная марка объявила предварительные цены новой «четырехдверки».

Под брендом Hongqi (произносится как «хунцы») в Китае с 1958 года производят лимузины для партийной элиты. С 90-х годов марка начала выпуск автомобилей для чиновников среднего звена, а в 2013-м появился седан H7, который поступил в свободную продажу. Схожая стратегия, кстати, и у российского проекта «Кортеж». В апреле этого года линейка Hongqi «для народа» пополнится «четырехдверкой» H5.

Новинку представили еще весной прошлого года. Седан построен на базе Mazda6 актуального поколения (в Китае модель японской марки продают под именем Atenza). Отметим, у FAW и Мазды в Поднебесной есть совместное предприятие, которое выпускает «шестёрку» для местного рынка, так что «донором» японская модель стала на законных основаниях.

Длина Hongqi H5 равна 4 935 мм, ширина — 1 840 мм, высота — 1 470 мм, размер колесной базы составляет 2 870 мм. Для сравнения, габариты китайской версии Mazda6: 4 870/1 840/1 450 мм, колесная база — 2 830 мм. Новый седан Hongqi оснащается бензиновым турбомотором 1.8 мощностью 178 л.с. (250 Нм), который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой. Вероятно, этот двигатель — собственная разработка компании. Mazda6 в Китае доступна с атмосферниками 2.0 (158 л.с., 202 Нм) и 2.5 (192 л.с., 252 Нм).

Список оборудования H5 не раскрывается, цены тоже пока предварительные: седан будет стоить примерно от 160 000 до 200 000 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет около 1 469 000 — 1 836 000 рублей по актуальному курсу. Mazda6 дороже — от 175 800 юаней (около 1 614 000 рублей). Полный прайс-лист Hongqi H5 должен появиться в следующем месяце.

Ранее марка Hongqi представила большое концептуальное купе и раскрыла новую стратегию своего развития.

По материалам: www.kolesa.ru