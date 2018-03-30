Renault Captur S-Edition получил более мощный двигатель и специальные функции

Корпорация Renault хочет привлечь внимание более молодых клиентов, представив лимитированную версию Captur.

Новинка получает название Renault Captur S-Edition и минимальную стоимость порядка 23 300 евро. Модель оснащена бензиновым двигателем, обеспечивающим 120 лошадиных сил, и поставляется с механической или с автоматической коробкой передач EDC. Также доступна дизельная версия, обеспечивающая 110 лошадиных сил, что оценивается в 26 100 евро, или 150 лошадиных сил — за 24 600 евро. Последняя является самой мощной и поставляется с аналогичными коробками передач, что и базовая модель.

Renault Captur S-Edition доступен в эксклюзивной окраске Iron Blue с крышей в оттенке Etoile Black или Platine Grey, в дополнение к семи другим двух-тоновым вариантам оформления. К отличительным особенностям присоединяется эмблема S-Edition, защита днища в оттенке Gun Metal Grey и 17-дюймовые черные колесные диски. Салон автомобиля получает отделку из алькантары, 7-дюймовую информационно-развлекательную систему R-Line Evolution с навигацией и поддержкой Android Auto, Bluetooth и специальные напольные коврики. При этом камеры заднего вида и датчики парковки предлагаются абсолютно бесплатно. Список опций включает не открывающийся стеклянный люк, премиальную звуковую систему Bose, передние сиденья с подогревом, акценты интерьера Volubilis Blue и внешние детали Iron Blue.