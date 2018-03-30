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Cadillac не разрешит устанавливать на Corvette свою новую твин-турбо «восьмерку»
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Cadillac не разрешит устанавливать на Corvette свою новую твин-турбо «восьмерку» 

Motor.ru 21 минуту назад
Фото: Motor.ru
Президент Cadillac Йохан де Найссен не подтвердил слухи о том, что новую твин-турбо «восьмерку» Cadillac также будут устанавливать на Chevrolet Corvette нового поколения. Об этом он сообщил во время интервью на Нью-Йоркском автосалоне, пишет Autoblog.
«Вопрос в том, чтобы быть по-настоящему люксовым автомобилем, — говорит Найссен. — Только бренд из премиум-сегмента может окупить такую разработку». Также по мнению Найссена, новый агрегат больше предназначен для комфортного перемещения, а «Корветту» нужен «совершенно другой характер».
Новый бензиновый двигатель объемом 4,2 литра дебютировал на «заряженной» модификации обновленного седана Cadillac CT6. Он укомплектован двумя турбинами с двойной крыльчаткой, перепускным клапаном с электронным управлением, двойными интеркулерами, системой отключения части цилиндров и функцией старт-стоп. Отдача мотора составляет 557 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.
По предварительной информации, этот же двигатель, но в дефорсированном до 500 сил и 750 Нм момента варианте, будут устанавливать на другие модели марки.
Ранее сообщалось, что среднемоторный Chevrolet Corvette может получить доработанную версию «восьмерки», которая ставится на суперкар текущего поколения. Помимо этого, ему может достаться новый V8 с четырьмя распредвалами. Мощность такого агрегата составит около 800 лошадиных сил.
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