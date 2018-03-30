Новый Range Rover SV Coupe выйдет ограниченным тиражом 

Land Rover продемонстрировал лимитированную модель Range Rover SV Coupe на автосалоне в Нью-Йорке.
Первые экземпляры трехдверной, ультра-роскошной версии полноразмерного Range Rover выйдут на мировые рынки в четвертом квартале нынешнего года с минимальной стоимостью порядка 295 тысяч долларов. Отмечается, производство SV Coupe будет ограничено 999 единицами по всему миру. Новый Range Rover SV Coupe, разработанный Land Rover Design и SVO (Special Vehicle Operations), является новой флагманской моделью. Клиенты смогут выбрать между семью дизайнерскими пакетами с наружной краской, специальными значками и материалами для интерьера, специально подобранными дизайнерским подразделением Jaguar Land Rover Design. Автомобиль будет поставляться с 5,0-литровым двигателем V8 с наддувом, способным обеспечивать 557 лошадиных сил. Это делает SV Coupe не только самым мощным полноразмерным Range Rover, но и самым быстрым, поскольку максимальная скорость модели составляет 265 миль в час.