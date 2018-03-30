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Автомобили Mazda наконец-то получат поддержку Apple CarPlay и Android Auto
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Автомобили Mazda наконец-то получат поддержку Apple CarPlay и Android Auto 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Число автопроизводителей, которые не предлагают синхронизированную со смартфонами информационно-развлекательную систему, становится все меньше. Toyota наконец-то начала устанавливать Apple CarPlay на своих новых автомобилях, начав с модели Toyota Avalon. Mazda также предложит Apple CarPlay и Android Auto. Первым автомобилем, который получит новые возможности, станет Mazda 6 последнего поколения.
Функция мобильной синхронизации будет доступна в новых Mazda6s 2018 года уже этим летом. Кроме того, она станет стандартным приложением для комплектаций Touring, Grand Touring, Grand Touring Reserve и Signature. Это означает, что только модель Sport не будет иметь Apple CarPlay и Android Auto в списке стандартного оборудования. Если вы уже приобрели последнюю Mazda6 или планируете покупку в ближайшее время, то вы все еще можете получить новую мобильную функцию. Она может быть добавлена тогда, когда станет официально доступной.
Mazda 6 в настоящее время является единственной моделью, анонсированной для получения Apple CarPlay и Android Auto. Пока нет информации о том, когда будут доступны обновления для других моделей или о применении этой функции для более старых моделей Mazda с текущей информационно-развлекательной системой.
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