Автомобили Mazda наконец-то получат поддержку Apple CarPlay и Android Auto

Функция мобильной синхронизации будет доступна в новых Mazda6s 2018 года уже этим летом. Кроме того, она станет стандартным приложением для комплектаций Touring, Grand Touring, Grand Touring Reserve и Signature. Это означает, что только модель Sport не будет иметь Apple CarPlay и Android Auto в списке стандартного оборудования. Если вы уже приобрели последнюю Mazda6 или планируете покупку в ближайшее время, то вы все еще можете получить новую мобильную функцию. Она может быть добавлена тогда, когда станет официально доступной.

Mazda 6 в настоящее время является единственной моделью, анонсированной для получения Apple CarPlay и Android Auto. Пока нет информации о том, когда будут доступны обновления для других моделей или о применении этой функции для более старых моделей Mazda с текущей информационно-развлекательной системой.