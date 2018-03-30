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Объявлены цены на премиальный Hongqi H5
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Объявлены цены на премиальный Hongqi H5 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Премиальный бренд, который принадлежит марке FAW, сообщил расценки на свой новый автомобиль модели Hongqi H5.
Под этим брендом начиная с середины прошлого столетия выпускались лимузины для партийной элиты. В девяностых бренд расширил ассортимент продукции и стал производить легковые автомобили для чиновников средней величины, а всего пять лет назад появился седан Н7. Именно эта модель впервые в истории бренда вышла в свободную продажу.
Новинка Н5 была презентована весной прошлого года, но официальный выход назначен только на следующий месяц. Построен автомобиль был на базе Mazda6 текущего поколения. Под капотом у седана будет установлен мотор объёмом в 1.8 литра и мощностью в сто семьдесят восемь лошадиных сил, работает силовая установка вместе с коробкой автомат на шесть ступеней.
Список базовой комплектации автомобиля пока держится в тайне. Стоимость новинки будет стартовать от одного миллиона четырёхсот шестидесяти девяти тысяч рублей. Подробный прайс-лист будет опубликован ближе к старту продаж.
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