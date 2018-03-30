Объявлены цены на премиальный Hongqi H5

Премиальный бренд, который принадлежит марке FAW , сообщил расценки на свой новый автомобиль модели Hongqi H5.

Под этим брендом начиная с середины прошлого столетия выпускались лимузины для партийной элиты. В девяностых бренд расширил ассортимент продукции и стал производить легковые автомобили для чиновников средней величины, а всего пять лет назад появился седан Н7. Именно эта модель впервые в истории бренда вышла в свободную продажу.

Новинка Н5 была презентована весной прошлого года, но официальный выход назначен только на следующий месяц. Построен автомобиль был на базе Mazda6 текущего поколения. Под капотом у седана будет установлен мотор объёмом в 1.8 литра и мощностью в сто семьдесят восемь лошадиных сил, работает силовая установка вместе с коробкой автомат на шесть ступеней.

Список базовой комплектации автомобиля пока держится в тайне. Стоимость новинки будет стартовать от одного миллиона четырёхсот шестидесяти девяти тысяч рублей. Подробный прайс-лист будет опубликован ближе к старту продаж.