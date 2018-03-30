Названы самые массовые авто сегмента SUV в Москве

Названы самые массовые кроссоверы и внедорожники в Москве

Эксперты проанализировали московский автопарк легковых автомобилей по состоянию на 1 января 2018 года и определили самые распространенные модели кроссоверов и внедорожников.

В Москве на начало года числилось 1,18 млн кроссоверов и внедорожников или 32% всего легкового автопарка столицы, подсчитал "Автостат".

Самым массовым автомобилем сегмента SUV в Москве является Nissan X-Trail, который зарегистрирован в количестве 47,9 тыс. единиц. На втором месте — кроссовер Qashqai с показателем 42,6 тыс. автомобилей. Третью строчку занимает Toyota RAV4 (40,2 тыс. шт.).