Посмотрите, как звучит и скользит 930-сильный дрифт-кар Ferrari

Гоночная команда FFF Drifting Department показала на видео новую машину для чемпионата Formula Drift сезона 2018 года. Она построена на базе Ferrari 599 GTB Fiorano, которая на момент выхода на рынок в 2006 году стоила 300 тысяч евро. Ролик опубликован на канале MattyB727 — Car Videos.

Как и базовый 599 GTB Fiorano, дрифт-кар оснащен шестилитровыми двигателем V12. Однако он укомплектован двумя турбинами Rotrex и вместо 630 выдает 930 лошадиных сил. Суперкар также оснащен шестиступенчатой механической коробкой передач с карбоновым сцеплением, гоночной подвеской Ohlins, аэродинамическим обвес кузова с огромным задним антикрылом и 20-дюймовыми колесными дисками OZ.

Динамические характеристик доработанной машины не сообщаются. Обычному 599 GTB Fiorano на разгон до 100 километров в час требуется 3,7 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 330 километров в час.

В 2010 году компания Ferrari представила концепт-кар Ferrari 599 GTB Fiorano HY-KERS. Гибридный прототип помимо ДВС оснастили 100-сильным электромотором и комплектом плоских литий-ионных аккумуляторов.