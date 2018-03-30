Хэтчбек Mazda2 получил спецверсию Sport Black

Японская марка Mazda выводит на британский рынок обновлённый компактный хэтчбек Mazda2 2018 модельного года. Помимо всего прочего, автомобиль получил особую версию, под названием Sport Black Limited Edition.

Продажи обновлённого Mazda2 в Великобритании стартую 3 апреля 2018 года. На старте продаж компания предложит клиентам особую модель в исполнении Sport Black Limited Edition. Тираж такой машины будет ограничен 500 экземплярами. Минимальная цена — от £15 995 (порядка 1 298 000 рублей).

Особый автомобиль Mazda2 Sport Black Limited Edition доступен в модификации с 1,5-литровым 90-сильным бензиновым двигателем SKYACTIV-G.

Визуально такую машину можно отличить по эксклюзивной отделке экстерьера чёрного цвета, включая набор 16-дюймовых чёрных колёсных дисков. Доступные цветовые решения: Deep Crimson Mica, Dynamic Blue Mica и Machine Grey Metallic.

В свою очередь, обновлённый хэтч Mazda2 2018 модельного года будет предлагаться в пяти пересмотренных комплектациях SE+, SE-L+, SE-L Nav+, Sport Nav+ and GT Sport Nav+, по цене от £13 295 до £17 095. Двигатель — 1.5 SKYACTIV-G (75, 90 и 115 л.с.).

В зависимости от уровня отделки, обновлённый хэтчбек Mazda2 оснащается такими «прелестями», как обогреваемые складные зеркала, датчики парковки, климат-контроль, камера заднего вида и многое другое. Трансмиссия — «механика» или «автомат».