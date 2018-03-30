Ещё
Хэтчбек Mazda2 получил спецверсию Sport Black
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хэтчбек Mazda2 получил спецверсию Sport Black 

LiveCars.Ru 32 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
Японская марка Mazda выводит на британский рынок обновлённый компактный хэтчбек Mazda2 2018 модельного года. Помимо всего прочего, автомобиль получил особую версию, под названием Sport Black Limited Edition.
Продажи обновлённого Mazda2 в Великобритании стартую 3 апреля 2018 года. На старте продаж компания предложит клиентам особую модель в исполнении Sport Black Limited Edition. Тираж такой машины будет ограничен 500 экземплярами. Минимальная цена — от £15 995 (порядка 1 298 000 рублей).
Особый автомобиль Mazda2 Sport Black Limited Edition доступен в модификации с 1,5-литровым 90-сильным бензиновым двигателем SKYACTIV-G.
Визуально такую машину можно отличить по эксклюзивной отделке экстерьера чёрного цвета, включая набор 16-дюймовых чёрных колёсных дисков. Доступные цветовые решения: Deep Crimson Mica, Dynamic Blue Mica и Machine Grey Metallic.
В свою очередь, обновлённый хэтч Mazda2 2018 модельного года будет предлагаться в пяти пересмотренных комплектациях SE+, SE-L+, SE-L Nav+, Sport Nav+ and GT Sport Nav+, по цене от £13 295 до £17 095. Двигатель — 1.5 SKYACTIV-G (75, 90 и 115 л.с.).
В зависимости от уровня отделки, обновлённый хэтчбек Mazda2 оснащается такими «прелестями», как обогреваемые складные зеркала, датчики парковки, климат-контроль, камера заднего вида и многое другое. Трансмиссия — «механика» или «автомат».
LiveCars.Ru: последние новости
Предвестник нового Grand Tourismo: Genesis показал концепт Essentia Subaru продолжает дразнить кроссовером Forester нового поколения Maserati представила 590-сильный кроссовер Levante Trofeo
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин подскочит в цене в ближайшее время381
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов63
Разрешить тонировку
Новый Duster: еще больше кроссовера
«На Кубани — беспредел»: инспектор шокировал главу ГИБДД
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение