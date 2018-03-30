Mazda выпустит хэтчбек Mazda2 в особой версии Sport Black

На британский авторынок выходит обновлённый небольшой хэтчбек Mazda2, который будет представлен и в особой версии Sport Black Limited Edition.

Рестайлинговый Mazda2 для британских покупателей будет доступен уже 3 апреля. Специальная серия будет выпущена тиражом в 500 экземпляров. Минимальная стоимость нового авто начинается от отметки 15 995 фунтов стерлингов (1,29 млн рублей).

В моторном отсеке модели Mazda2 Sport Black Limited Edition будет стоять1,5-литровый силовой агрегат SKYACTIV-G с отдачей 90 сил.

Экстерьер особого автомобиля будет отличаться от стандартного хэтчбека эксклюзивной черной отделкой и 16-дюймовыми колесными дисками чёрного цвета. Кузов новинки может быть окрашен в такие тона, как: Deep Crimson Mica, Dynamic Blue Mica и Machine Grey Metallic.

Добавим, что «посвежевший» хэтч будет доступен в пяти модернизированных версиях, и стоить от 13 295 фунтов стерлингов до 17 095 фунтов стерлингов. Оснащаться автомобиль будет 1.5 SKYACTIV-G, мощность которого может быть 75, 90 и 115 л.с. Сочетаться с мотором может механическая трансмиссия или автоматическая КПП.