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Машины с автокладбищ Volkswagen и Audi распродадут
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Машины с автокладбищ Volkswagen и Audi распродадут 

Авторамблер 29 минут назад
Фото: Авторамблер
Речь идет о 37 хранилищах, организованных, в том числе, на закрытом футбольном стадионе в Детройте, бывшей бумажной фабрике в Миннесоте и участке пустыни около города Викторавилл, штат Калифорния. На этих «кладбищах» в настоящее время насчитывается около 300 тысяч дизельных автомобилей Volkswagen, а также других брендов, входящих в концерн.
Все эти машины поддерживаются в рабочем состоянии, чтобы затем их можно было реализовать на американском рынке после обновления ПО либо экспортировать в другие страны, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление представителя Volkswagen.
Согласно постановлению суда, производитель должен к июню 2019 года выкупить либо отремонтировать 85% автомобилей, выхлопы которых превышают установленные стандарты. В противном случае Volkswagen грозят новые штрафы.
Напомним, Volkswagen оказался вовлечен в дизельный скандал в 2015 году. Тогда Агентство охраны окружающей среды и калифорнийское управление по качеству воздуха обвинили концерн в использовании несанкционированного ПО, занижающего реальные показатели вредных выбросов во время тестов.
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