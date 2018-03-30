Кроссовер Audi Q5 получил «растянутую» версию

Длиннобазный премиальный «паркетник» предназначен для китайского рынка. В Поднебесной состоялась презентация Audi Q5 нового поколения. В этой стране будут продавать «растянутый» вариант модели, такой автомобиль получил к названию приставку в виде буквы L. «Короткий» кросс китайцам не достанется. Фотографиями новинки поделилось издание Autohome.

Длина Audi Q5 L составляет 4 765 мм, что на 102 мм больше, чем у глобального кроссовера. Колесная база выросла на 89 мм и достигла 2 908 мм, ширина и высота прежние — 1 893 и 1 659 мм соответственно. В салоне увеличено расстояние между рядами кресел, также стали больше дверные проемы. В Китае Q5 L предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TFSI мощностью 190 или 252 л.с. Двигатель сочетается с семиступенчатым «роботом» S tronic, привод — только полный.

Производство длиннобазного кроссовера налажено на новом заводе СП FAW Volkswagen в китайском городе Чанчунь («короткий» Q5 выпускают в Мексике). Позже на конвейер этого предприятия встанет и Q3 нового поколения. На «поднебесный» рынок Audi Q5 L выйдет летом текущего года, цена SUV пока не объявлена. Кроссовер предыдущей генерации там стоит от 399 600 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 3 668 000 рублей по текущему курсу. Кстати, у прежнего Q5 «растянутой» модификации в Китае нет, хотя сборка этой модели тоже локализована. В других странах Q5 L продавать не планируют.

Отметим, многие производители создают «удлиненные» версии моделей специально для Китая. Так, Jaguar продает в этой стране длиннобазные седаны XF L и XE L, в местной линейке BMW есть кроссовер X1 L. Та же Audi в этом году выведет на китайский рынок «паркетник» Q2 L.

По материалам: www.kolesa.ru