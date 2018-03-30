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На нью-йоркском мотор-шоу KIA Motors представила Quoris новой формации
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На нью-йоркском мотор-шоу KIA Motors представила Quoris новой формации 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
В Нью-Йорке на ежегодном мотор-шоу корейский автобренд KIA представил новинку — свежую версию Quoris (К-900).
По силовой части автоновинку снабдили 3,3-литровым мотором на 365 л.с. с автоматической во семиступенчатой коробкой под управлением электронной системы shift-by-wire.
Во внешнем виде обсуждаемой автомодели прослеживаются плавные линии и квадратичные формы головной оптики и задних огней. Патрубки системы отвода выхлопных газов были покрыты хромом.
Что касательно оснащения, то в автоновинке появилось много различных электронных устройств и систем. В том числе цифровая 12,3-дюймовая панель приборов, проекционный монитор на 9,7-дюйма.
В комплектацию нового Quoris входит также современный набор систем безопасности и помощи водителю.
В новой версии обсуждаемая новинка получила более высокую шумоизоляцию. Производство автоновинки планируется на заводе Сохари на родине автобренда.
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