На нью-йоркском мотор-шоу KIA Motors представила Quoris новой формации

В Нью-Йорке на ежегодном мотор-шоу корейский автобренд KIA представил новинку — свежую версию Quoris (К-900).

По силовой части автоновинку снабдили 3,3-литровым мотором на 365 л.с. с автоматической во семиступенчатой коробкой под управлением электронной системы shift-by-wire.

Во внешнем виде обсуждаемой автомодели прослеживаются плавные линии и квадратичные формы головной оптики и задних огней. Патрубки системы отвода выхлопных газов были покрыты хромом.

Что касательно оснащения, то в автоновинке появилось много различных электронных устройств и систем. В том числе цифровая 12,3-дюймовая панель приборов, проекционный монитор на 9,7-дюйма.

В комплектацию нового Quoris входит также современный набор систем безопасности и помощи водителю.

В новой версии обсуждаемая новинка получила более высокую шумоизоляцию. Производство автоновинки планируется на заводе Сохари на родине автобренда.