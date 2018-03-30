Специально к ЧМ-2018 по футболу KIA представил специальную линейку автомоделей

В автокомпании KIA сообщили, что начиная с 01.04.2018 года российские автодилеры корейского автобренда будут предлагать клиетам специальную серию популярных в РФ автомоделей. Обсуждаемая серия посвящается футбольному чемпионату, который пройдет у нас в стране.

Также представители KIA отметили, что автомодели спецсерии кроме атрибутики посвященной ЧМ-2018 «2018 FIFA World Cup Russia» также получат фирменные обновления.

В обсуждаемую серию войдут автомодели: Rio, Rio X-Line, cee'd, cee'd_sw, Soul, Optima и Sportage. Стоит отметить, что абсолютно все машины ограниченной серии и будут представлены исключительно на базе модификации «люкс».

Для Rio и Rio X-Line изменили радиаторную решетку и разместили на порогах надпись «2018 FIFA World Cup Russia».

Спецлинейка cee'd и универсалов cee'd_sw получит большой набор обновлений и допфункций в плане безопасности и электронного оснащения автомобиля.

Все автомодели из списка уникальны и будут востребованы у почитателей автобренда.