В Калининграде начали выпускать седан Hyundai Sonata

На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство седанов Hyundai Sonata. До этого автомобили поставлялись из Кореи. Модель вернулась на российский рынок в сентябре прошлого года после пятилетнего отсутствия.

Список версий и комплектаций у седана не поменялся. Вариант российской сборки будет также предлагаться с бензиновыми моторами объёмом 2,0 (150 л. с.) или 2,4 литра. (188 л. с.) в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.