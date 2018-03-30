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В Калининграде начали выпускать седан Hyundai Sonata
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В Калининграде начали выпускать седан Hyundai Sonata 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство седанов Hyundai Sonata. До этого автомобили поставлялись из Кореи. Модель вернулась на российский рынок в сентябре прошлого года после пятилетнего отсутствия.
Список версий и комплектаций у седана не поменялся. Вариант российской сборки будет также предлагаться с бензиновыми моторами объёмом 2,0 (150 л. с.) или 2,4 литра. (188 л. с.) в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Теперь все модели марки Hyundai для нашего рынка собирают в России за исключением микроавтобуса Hyundai H-1.
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