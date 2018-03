Ford опубликовал ценник на специальный Mustang Bullitt

В январе текущего года Ford представил на автосалоне в Детройте спецверсию купе Mustang Bullitt, созданную по мотивам фильма «Bullitt», снятого в 1968 году, и в котором снялся небезызвестный актёр Стив МакКуин . Спустя три месяца компания опубликовала ценник на модель.

Американцы оценили купе в 46 595 долларов США (порядка 2 680 874 рублей в эквиваленте), ещё 900 долларов покупателям придётся доплатить за доставку. Это на 2 605 долларов США дороже, чем стоит стандартный Mustang GT.

От стандартного GT, Mustang Bullitt отличается, в первую очередь, визуально. Кузов автомобиля может быть покрашен в тёмно-зелёный или же чёрный цвет, на решётке радиатора присутствует шильдик Bullitt. К лимитированному Мустангу полагаются диски R19 с низкопрофильной резиной.

Ford Mustang Bullitt базируется на модификации GT, у которой под капотом располагается надёжная пятилитровая атмосферная «восьмёрка» Coyote с отдачей в 480 лошадиных сил. По словам Ford, мотор юбилейного Mustang Bullitt отличается перенастроенной прошивкой, активной выхлопной системой NitroPlate, а также 87-миллиметровым дросселем. Работать мотор будет с шестискоростной «механикой».

В списке оборудования значится и фирменная адаптивная подвеска MagneRide, а также мощные тормозные механизмы Brembo.

В салоне автомобиля установлены спортивные кожаные кресла Recaro, присутствует цифровая приборная панель на 12 дюймов, руль с подогревом, а также белая кулиса шестискоростной «механики».

В США продажи Ford Mustang существенно снизились по итогам прошлого года: дилерам удалось продать 81 866 экземпляров этой модели, против 105 932 экземпляров в 2016 году и 122 439 автомобилей годом ранее.

