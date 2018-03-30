Ещё
Volkswagen дал протестировать новинку Touareg своим работникам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen дал протестировать новинку Touareg своим работникам 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новый VW Touareg испытали рабочие завода немецкого концерна в Вольфсбурге.
Впечатления были только положительными.
Один из сотрудников заметил, что у нового Touareg дисплей мультимедийной системы в 15 дюймов больше, чем телевизор, стоящий у него дома. Также, рабочие отметили внушительную 12-ти дюймовую приборную панель.
Однако все были единодушны во мнении — у внедорожника большое будущее и весь коллектив поработал на славу.
Презентация VW Touareg образца 2019 года прошла на минувшей неделе на корпоративном мероприятии, проходившем в китайской столице. Далее новинку переправили для показа на автошоу в Бухаресте.
После этого VW пришлось преодолеть больше 1600 км. до главного конвейера в Вольфсбурге. Однако сборка будет происходить в столице Словакии — Братиславе. Там уже налажен выпуск Audi Q7 и Porsche Cayenne.
Обновленный Touareg вначале будет укомплектован бензиновым мотором V6. Чуть позже к нему добавится дизель V8 мощностью в 421 лошадиную силу.
Car.ru: последние новости
Jeep Wrangler в Нью-Йорке представил отель на колесах Audi представила свой обновленный спорткар RS Sportback Новинка — Mini Countryman Panamericana отправится в дальнее путешествие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин подскочит в цене в ближайшее время463
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов65
«На Кубани — беспредел»: инспектор шокировал главу ГИБДД5
Разрешить тонировку
Новый Duster: еще больше кроссовера
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение