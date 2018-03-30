Volkswagen дал протестировать новинку Touareg своим работникам

Новый VW Touareg испытали рабочие завода немецкого концерна в Вольфсбурге.

Впечатления были только положительными.

Один из сотрудников заметил, что у нового Touareg дисплей мультимедийной системы в 15 дюймов больше, чем телевизор, стоящий у него дома. Также, рабочие отметили внушительную 12-ти дюймовую приборную панель.

Однако все были единодушны во мнении — у внедорожника большое будущее и весь коллектив поработал на славу.

Презентация VW Touareg образца 2019 года прошла на минувшей неделе на корпоративном мероприятии, проходившем в китайской столице. Далее новинку переправили для показа на автошоу в Бухаресте.

После этого VW пришлось преодолеть больше 1600 км. до главного конвейера в Вольфсбурге. Однако сборка будет происходить в столице Словакии — Братиславе. Там уже налажен выпуск Audi Q7 и Porsche Cayenne

Обновленный Touareg вначале будет укомплектован бензиновым мотором V6. Чуть позже к нему добавится дизель V8 мощностью в 421 лошадиную силу.