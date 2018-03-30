Роботизированный комплекс по производству ниппелей появится на Дону

Audi, Mercedes-Benz, Ferrari, Boeing, Siemens. Группа ЭНЕРГОПРОМ и инженерно-консалтинговая компания СОЛВЕР подписали соглашение о создании ниппельного центра на Новочеркасском электродном заводе . Современный роботизированный комплекс по производству ниппелей будет включать в себя технику мировых брендов. Подобное оборудование стоит на вооружении таких концернов как BMW

Проект будет сработан «под ключ», партнер завода сам приобретет, и наладит оборудование ниппельного обрабатывающего центра. Первый пуск запланирован на май 2019 года.

Сам комплекс не является узкоспециализированным. Он рассчитан на выпуск не только существующей линейки ниппелей, но и перспективных для компании крупных сечений графитированных электродов. Создание ниппельного центра — это одно из основных инвестиционных мероприятий компании по расширению производства графитированных электродов.

Наращивание производственной мощности предприятия существенно повысит конкурентоспособность предприятия. Причем не только в регионе, но и на рынке страны. А значит промышленность Дона станет более востребованной и технологически независимой.