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Роботизированный комплекс по производству ниппелей появится на Дону
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Роботизированный комплекс по производству ниппелей появится на Дону 

Деловое сообщество 1 час назад
Группа ЭНЕРГОПРОМ и инженерно-консалтинговая компания СОЛВЕР подписали соглашение о создании ниппельного центра на Новочеркасском электродном заводе. Современный роботизированный комплекс по производству ниппелей будет включать в себя технику мировых брендов. Подобное оборудование стоит на вооружении таких концернов как BMW, Audi, Mercedes-Benz, Ferrari, Boeing, Siemens.
Проект будет сработан «под ключ», партнер завода сам приобретет, и наладит оборудование ниппельного обрабатывающего центра. Первый пуск запланирован на май 2019 года.
Сам комплекс не является узкоспециализированным. Он рассчитан на выпуск не только существующей линейки ниппелей, но и перспективных для компании крупных сечений графитированных электродов. Создание ниппельного центра — это одно из основных инвестиционных мероприятий компании по расширению производства графитированных электродов.
Наращивание производственной мощности предприятия существенно повысит конкурентоспособность предприятия. Причем не только в регионе, но и на рынке страны. А значит промышленность Дона станет более востребованной и технологически независимой.
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