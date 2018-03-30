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В России стартовало производство нового Hyundai Sonata
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В России стартовало производство нового Hyundai Sonata 

Авторамблер 41 минуту назад
Фото: Авторамблер
Известно, что новинка пришла на смену модел Hyundai i40, которая выпускалась на «Автоторе» с 2013 по 2017 год.
Седан доступен с двухлитровым мотором с отдачей 150 л. с., а также с 2,4-литровым агрегатом мощностью 188 л. с. Трансмиссия — шестиступенчатый «автомат». Цены на новинки стартуют от 1 245 000 рублей, а топовый вариант обойдется в 1 695 000 рублей. В зависимости от комплектации, Sonata получит светодиодную оптику, вентиляцию передних кресел, а опционально будет доступна панорамная крыша.
Основными конкурентами Sonata на российском рынке являются Kia Optima, Ford Mondeo, Mazda 6, Toyota Camry и Volkswagen Passat.
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