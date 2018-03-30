На колесах: 8 главных автомобильных новинок сезона

Ответ на вопрос, почему кроссовер — лучший автомобиль для практичных девушек, лежит на поверхности. И в глубоких московских сугробах, разумеется, тоже. Ко всему прочему среди самых интересных премьер последнего времени — почти одни только SUV, то есть ле-е-гонькие такие внедорожнички.

Mazda CX-5 (от 1 445 000 руб.)

Пусть мужчины шутят в свое удовольствие? что красный цвет и эффектный дизайн — единственные критерии выбора автомобиля у женщин. На самом деле новая Mazda CX-5 — чуть ли не лучшее авто в своем классе. Главные козыри — удачная подвеска, обеспечивающая комфортную езду даже по плохим дорогам, хорошая шумоизоляция и все же умопомрачительная внешность. Не правда ли?

На тот случай, если вам нужен семиместный автомобиль или просто очень вместительная машина. В дополнение к багажнику (635 л в пятиместной конфигурации и до 1980 л при сложенных задних сиденьях) идет абсолютно новая модель, какой у Skoda еще не было. Это чудо эргономики: специальные вентилируемые ниши в передних дверях для зонтов, скребок, закрепленный на внутренней стороне лючка бензобака, держатель для парковочных талонов, карманы, боксы и ящики, куда можно рассовать массу вещей и никогда больше про них не вспомнить.

Volkswagen Tiguan (от 1 349 000 руб.)

Тот случай, когда машина действительно долгожданна: VW Tiguan — модель заслуженно популярная, в своем предыдущем (первом) поколении просуществовавшая аж девять лет. Новый Tiguan стал ощутимо длиннее и шире, солиднее и на миллион световых лет технически прогрессивнее предшественника. В базовой комплектации новый Tiguan кажется весьма доступным, но поиск машины мечты начинается с полноприводной 150-сильной версии и выше — расходов больше, но и удовольствий тоже.

Mercedes GLA (от 2 190 000 руб.)

Самый крохотный в ряду внедорожников Mercedes окажется мал разве что тем, кому возить большую семью или слишком раздутое эго. Последнее можно тешить не размером машины, а ее мощностью — версия Mercedes-AMG GLA 45 4Matic развивает 381 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с. Ну а просто для поездок по городу и за город есть 150— и 211-сильные варианты. Среди полезных функций — Hands-free access, которая позволяет автоматически открывать и закрывать дверь багажника, не прикасаясь к ней. Особенно актуально в «грязную» погоду.

Яркий футуристический дизайн кроссовера Lexus RX даже спустя два года после появления нового поколения кажется шагом в будущее. Чтобы можно было взять побольше попутчиков или скарба, недавно появилась удлиненная версия этой машины. В ней третий ряд сидений оснащен электроприводом и собственным контуром климат-контроля. Все остальное как в стандартном RX — стандартно комфортно. И вновь к новостям погоды: испытания Lexus RX проходили в Канаде, в провинции Онтарио, где зимой температура колеблется от -10 до -40 °C.

Range Rover Velar (от 3 950 000 руб.)

Машина из десятки финалистов конкурса World Car of the Year 2018 и одна из самых заметных новинок прошлого года на российском рынке. Идеальные пропорции кузова и стильные детали. И чуть ли не главное — на центральной консоли нет ни единой кнопки, только два сенсорных дисплея. Range Rover Velar — это чистый прогресс на огромных колесах, с шестью разными двигателя— ми и миллионом опций за несколько дополнительных миллионов рублей.

Audi SQ5 (от 4 380 000 руб.)

Речь о машине мощностью 354 л. с., с восьмиступенчатым «автоматом» и регулируемой пневмоподвеской. Остромодного зеленого цвета; синий, кстати, тоже хорош. С алькантарой (искусственной замшей), которой обиты даже двери. И с черным потолком. И декоративными вставками из матового алюминия или даже карбона. Потому что мечтать нужно как следует, старательно. Ну а если что-то пойдет не так, всегда можно вернуться к «обычной» Audi Q5 (249 л. с.) или даже к родственному им VW Tiguan.

Прием заказов начался в марте, а первые машины должны приехать в Россию в мае. Занимайте очередь! XC40 — это не просто новый компактный кроссовер от Volvo, но и абсолютно революционная концепция владения автомобилем. Система Care by Volvo — это, по сути, подписка, но не на глянцевый журнал, а на еще более глянцевую машину. Вносишь абонентскую плату и не волнуешься вообще ни о чем — ни о страховке, ни об обслуживании. Когда этот сервис появится в России, пока неизвестно, но даже без него новая машина точно стоит вашего внимания.

Опубликовано в журнале SNC №106 — апрель 2018.