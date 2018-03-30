Cadillac на время откладывает запуск своего флагмана Escalade до 2022 года

Об отложении до 2022 года выпуска обновленного Escalade объявили в руководстве Cadillac

На данный момент внимание компании уделено более приоритетным моделям.

Известно, что начиная с 2018 года, Cadillac взял на себя обязательства выводить на рынок каждые полгода новую модель.

Линейку открывает компактный кроссовер XT4, дебют которого пришелся на нынешний автосалон в Нью-Йорке. Вслед за ним в продаже в конце этого года может появиться полноценный внедорожник с индексом XT6 или XT7.

После этого очередь может дойти до обновленного седана ATS и модифицированной CTS. В Cadillac отмечают, что подобная стратегия призвана предварительно помочь компании занять свою нишу перед тем, как удивить поклонников чем-то необычным.

Кроме того, подтверждено, что Cadillac останется приверженцем своих двигателей внутреннего сгорания V8.