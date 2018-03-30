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Toyota отзывает несколько сотен новых Camry из-за «неправильных» поршней
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Toyota отзывает несколько сотен новых Camry из-за «неправильных» поршней 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Компания Toyota устроила в США отзывную кампанию для седанов Camry нового поколения. И причина такого отзыва оказалась весьма неожиданная.
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