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Toyota отзывает несколько сотен новых Camry из-за «неправильных» поршней
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Toyota отзывает несколько сотен новых Camry из-за «неправильных» поршней
Вести.Ru
50 минут назад
Фото:
Вести.Ru
Комментарии
Компания
Toyota
устроила в США отзывную кампанию для седанов Camry нового поколения. И причина такого отзыва оказалась весьма неожиданная.
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