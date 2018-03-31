Toyota отзывает новые седаны Camry из-за проблем с поршнями

Не успев вывести на североамериканский авторынок новое поколение седана Camry, компания Toyota объявляет об отзыве 1730 машин 2018 модельного года. Причина отзыва столь большого количества новых Тойот Камри кроется в достаточно странной ошибке, допущенной японцами. Они установили в седаны поршни большего диаметра, чем нужно.

По словам представителей Toyota, ошибка произошла из-за сбоя в процессе сборки автомобилей. Неправильный диаметр поршней может стать причиной серьезных проблем с двигателями, которые в процессе работы могут дымить и генерировать «ненормальный» звук. В ряде случаев дефект может вызвать снижение производительности мотора и его последующее выключение.

В рамках сервисной кампании «Тойота» проведет проверку отозванных автомобилей на наличие нестандартных деталей в двигателях. В случае их обнаружения японский автопроизводитель за свой счет заменит мотор целиком.