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Toyota отзывает новые седаны Camry из-за проблем с поршнями
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Toyota отзывает новые седаны Camry из-за проблем с поршнями 

Daily-Motor 31 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Не успев вывести на североамериканский авторынок новое поколение седана Camry, компания Toyota объявляет об отзыве 1730 машин 2018 модельного года. Причина отзыва столь большого количества новых Тойот Камри кроется в достаточно странной ошибке, допущенной японцами. Они установили в седаны поршни большего диаметра, чем нужно.
По словам представителей Toyota, ошибка произошла из-за сбоя в процессе сборки автомобилей. Неправильный диаметр поршней может стать причиной серьезных проблем с двигателями, которые в процессе работы могут дымить и генерировать «ненормальный» звук. В ряде случаев дефект может вызвать снижение производительности мотора и его последующее выключение.
В рамках сервисной кампании «Тойота» проведет проверку отозванных автомобилей на наличие нестандартных деталей в двигателях. В случае их обнаружения японский автопроизводитель за свой счет заменит мотор целиком.
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