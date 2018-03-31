Российская десятка премиальных машин за январь—февраль 2018 года

Согласно последних данных от автоаналитиков «Автостата», в РФ В обозначенный период было реализовано 68155 автомобилей премиум-класса.

Самые лучшие показатели у немецкой автомодели Mercedes-Benz E-Klasse. Таких машин было приобретено россиянами 4580 экземпляров, что на 5% ниже прошлогодних достижений.

Второй результат у другой автомодели из Германии — BMW 5-й серии. Этих машин распродано на российском авторынке 4274 экземпляра (+1%).

Третий результат у Mercedes-Benz C-Klasse. Автомобили данной автомодели стали выбором 3000 россиян (-3%). В четвертой строке рейтинга — Audi A6 с показателем 2954 реализованных машины (+3%).

А замкнула премиальную пятерку — BMW 3-й серии. Реализация по данной автомодели зафиксирована на отметке 3937 экземпляра (+3%).