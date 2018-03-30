«Да тут экран больше, чем мой телек!» — рабочие Volkswagen оценили новый Touareg

Пафосное шоу, которое Volkswagen организовал в Пекине для презентации нового поколения своего флагманского внедорожника Touareg 2019, поистине достойно издаваться на DVD и продаваться как самостоятельно произведение аудио-визуального искусства. Более того, в тот же день модель показали на мало кому известном автосалоне в Бухаресте, а затем машина преодолела еще 1 610 км, добравшись до штаб-квартиры производителя в Вольфсбурге.

Тут, в родных пенатах домашней фабрики Volkswagen, маркетологи производителя решили показать рабочим венец их труда в «железе». Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть — ребята со сборочного конвейера были просто поражены топовой моделью своего работодателя. Естественно, весь процесс «знакомства» был заснят на видео и выложен в Сеть для утоления нашего с вами интереса о том, что же думает простой работяга о такой машине.

Один из сотрудников чинно заявил: «Тут есть чем гордиться, автомобиль очень особенный и у него есть будущее, отличная работа!». Другой же, впечатленный 15-дюймовой диагональю дисплея мультимедийного комплекса, выпалил: «Да этот огромный экран больше, чем телевизор у меня дома. Удивительно!» Конечно же, не была недооценена и 12-дюймовая цифровая панель Innovision Cockpit, которая в будущем найдет применение и в младших моделях VW.

https://youtu.be/BHuR2GlvSes

Правда, стоит отметить, что Volkswagen Touareg 2019 будут собирать вовсе не в Германии, а на мега-заводе VAG в Братиславе (Словакия), где до этого собирали первые два поколения внедорожника. Там же делают Audi Q7 и кузова для Porsche Cayenne Bentley Bentayga . Все эти четыре модели объединены общей платформой MLB-Evo, самой совершенной из имеющихся в распоряжении Volkswagen AG на сегодняшний день.

В продажу Туарег в новом кузове поступит в ближайшие месяцы. Изначально на рынок будут выпущены модификации с бензиновым и дизельным V6 под капотом, но в дальнейшем появится и более горячая версия с дизельным 4.0 V8 мощностью 421 л.с. и с паровозным крутящим моментом 900 Нм. В некоторых странах покупателям предложат и гибрид на 367 л.с.