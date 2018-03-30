Honda Civic Type R получила заряд мощности от Hondamata

Тюнинг-пакет оценен всего лишь в 695 долларов США или 40 000 рублей по актуальному курсу.

Тюнинговая компания Hondamata из Япония представила свой вариант повышения производительности для горячего хэтчбека Honda Civic Type R.

Заводская версия Civic Type R была представлена в прошлом году. Она оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором i-VTEC на 310 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Разгон с 0 до 96 км/час занимает 5,4 секунды.

Hondamata разработала тюнинг-пакет, работающий на двух видах бензина. На бензине с 91 октановым числом прибавка мощности составляет 33 лошадиные силы и 52 Нм. На 93-октановом топливе двигатель прибавляет 40 л.с. и 93 Нм. Итоговая мощность составляет 350 л.с. и 493 Нм. Новые динамические показатели тюнингованного Civic Type R представители Hondamata не приводят.

В прошлом году компания Hondamata также представляла пакет производительности для хэтчбека Civic с полуторалитровым турбомотором, повышающим мощность до 225 л.с. и 344 Нм.

Владельцы Honda Civic Type R могут заказать тюнинг мотора от японцев из Hondata всего за 695 долларов США на веб-сайте компании.

Ранее Honda представила спецверсию Civic Type R, посвященную рок-группе OneRepublic.

По материалам: www.kolesa.ru