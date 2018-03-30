Ещё
Новый Hyundai Tucson примерил «лицо» «Соляриса»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Hyundai Tucson примерил «лицо» «Соляриса» 

Автомобили 42 минуты назад
Фото: Автомобили
После запуска Hyundai Creta, один из лидеров продаж корейской марки в России резко сбавил обороты, особенно после того, как год назад запустили версию Creta с мотором 1,6 и полным приводом. Tucson быстро выпал из топ-20 бестселлеров российского рынка, где по-прежнему остаётся его близкий «родственник» Kia Sportage.
Главные изменения новинки, представленной на салоне в Нью-Йорке, сосредоточены в передней части машины: во-первых, изменился рисунок фар, во-вторых, радиаторная решётка — она теперь как у Solaris, в-третьих, HyundaiTucsonполучил новые «противотуманки». Есть изменения и на корме — дизайн фонарей, а на некоторых комплектациях модно видеть патрубки системы выхлопа оригинального исполнения.
Между тем, и в салоне есть новизна. Так, дизайнеры решили освежить центральную консоль и решётки дефлекторов. Изменения коснулись приборного щитка и даже зеркала заднего вида. Продажи обновлённого автомобиля в США начнутся лишь осенью, а до России автомобиль доедет в конце нынешнего — начале следующего года.
Автомобили: последние новости
Subaru Forester: от греха подальше Cadillac XT4: на двух цилиндрах Lincoln Aviator Concept: уже не «альпинист»…
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полковник ГИБДД отметил звание погоней25
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов66
Разрешить тонировку
Kia показала «другой» Sportage
Бензин подскочит в цене в ближайшее время470
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение