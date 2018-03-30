Новый Hyundai Tucson примерил «лицо» «Соляриса»

После запуска Hyundai Creta, один из лидеров продаж корейской марки в России резко сбавил обороты, особенно после того, как год назад запустили версию Creta с мотором 1,6 и полным приводом. Tucson быстро выпал из топ-20 бестселлеров российского рынка, где по-прежнему остаётся его близкий «родственник» Kia Sportage

Главные изменения новинки, представленной на салоне в Нью-Йорке, сосредоточены в передней части машины: во-первых, изменился рисунок фар, во-вторых, радиаторная решётка — она теперь как у Solaris, в-третьих, HyundaiTucsonполучил новые «противотуманки». Есть изменения и на корме — дизайн фонарей, а на некоторых комплектациях модно видеть патрубки системы выхлопа оригинального исполнения.

Между тем, и в салоне есть новизна. Так, дизайнеры решили освежить центральную консоль и решётки дефлекторов. Изменения коснулись приборного щитка и даже зеркала заднего вида. Продажи обновлённого автомобиля в США начнутся лишь осенью, а до России автомобиль доедет в конце нынешнего — начале следующего года.