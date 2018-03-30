Компанией ARES Atelier создан уникальный лимузин Mersedes S Class XXL

Концерн Mercedes-Benz ранее создал уникальный лимузин S600 Pullman. И вот на базе этого прекрасного создания, компанией ARES Atelier был собран еще один автомобиль, который носит название Mersedes S Class XXL, теперь он длиннее Maybach

В новом удлиненном красавце сочетается все— внешняя красота, комфортабельность, и потрясающие технические характеристики.

Компания создала новый удлиненный кузов классического S-класса, установив при этом карбоновые накладки на кузов, произвела усовершенствование тормозов, на автомобиль установлены 6-миллимитровые стекла и шикарные 21-дюймовые диски. По желанию заказчика в автомобиль может быть установлен даже детектор бомб.

Салон автомобиля обшит итальянской кожей и алькантарой, руль имеет спортивный дизайн, в салоне установлена система индивидуального кондиционирования, НD-экран с диагональю 17 дюймов, беспроводной интерком, новейшая аудиосистема с сабвуфером. В качестве двигателя для такого красавца использовали 600-сильный движок, он может разогнать XXL с 0 до 100 км/час всего за 4,8 секунды. Ждем ответа от баварцев!