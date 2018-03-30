Ещё
Компанией ARES Atelier создан уникальный лимузин Mersedes S Class XXL
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компанией ARES Atelier создан уникальный лимузин Mersedes S Class XXL 

RU BMW 23 минуты назад
Фото: RU BMW
Концерн Mercedes-Benz ранее создал уникальный лимузин S600 Pullman. И вот на базе этого прекрасного создания, компанией ARES Atelier был собран еще один автомобиль, который носит название Mersedes S Class XXL, теперь он длиннее Maybach.
В новом удлиненном красавце сочетается все— внешняя красота, комфортабельность, и потрясающие технические характеристики.
Компания создала новый удлиненный кузов классического S-класса, установив при этом карбоновые накладки на кузов, произвела усовершенствование тормозов, на автомобиль установлены 6-миллимитровые стекла и шикарные 21-дюймовые диски. По желанию заказчика в автомобиль может быть установлен даже детектор бомб.
Салон автомобиля обшит итальянской кожей и алькантарой, руль имеет спортивный дизайн, в салоне установлена система индивидуального кондиционирования, НD-экран с диагональю 17 дюймов, беспроводной интерком, новейшая аудиосистема с сабвуфером. В качестве двигателя для такого красавца использовали 600-сильный движок, он может разогнать XXL с 0 до 100 км/час всего за 4,8 секунды. Ждем ответа от баварцев!
RU BMW: последние новости
BMW X2 с пневматической подвеской от ателье Maxklusiv BMW и Mercedes объединяют DriveNow и car2go На автосалоне в Нью-Йорке представили обновленный автомобиль Mercedes-AMG C63.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полковник ГИБДД отметил звание погоней27
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов66
Разрешить тонировку
Kia показала «другой» Sportage
Бензин подскочит в цене в ближайшее время471
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение