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На 3D-принтере напечатан первый серийный электрокар
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На 3D-принтере напечатан первый серийный электрокар 

Gizmonews 50 минут назад
Фото: Gizmonews
LSEV — это электрокар, массовое производство которого будет запущено уже в 2019 году. По словам производителя, автомобиль станет первым в мире серийно выпускаемым электрокаром, разработанным при помощи 3D-печати. Подобная методика будет использоваться при создании всех деталей электромобиля за исключением стекол, сидений и силовой установки.
За счет 3D-печати можно будет многократно сократить количество деталей, нужных для производства машины. Теперь ключевых элементов всего 57 вместо прежних 2000. На создание такого электрокара также затрачивается гораздо меньше времени: на бампер уходит 4 часа, на крышу — 5 часов, на одну из дверей — 8 часов и, наконец, на «распечатку» приборной панели — 10 часов.
Масса компактного электромобиля LSEV составляет всего 450 кг. На одном заряде модель может проехать порядка 150 километров. Максимально возможная скорость у LSEV составляет 70 километров в час. Продавать LSEV планируется по цене в $7500.
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