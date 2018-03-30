На 3D-принтере напечатан первый серийный электрокар

LSEV — это электрокар, массовое производство которого будет запущено уже в 2019 году. По словам производителя, автомобиль станет первым в мире серийно выпускаемым электрокаром, разработанным при помощи 3D-печати. Подобная методика будет использоваться при создании всех деталей электромобиля за исключением стекол, сидений и силовой установки.

За счет 3D-печати можно будет многократно сократить количество деталей, нужных для производства машины. Теперь ключевых элементов всего 57 вместо прежних 2000. На создание такого электрокара также затрачивается гораздо меньше времени: на бампер уходит 4 часа, на крышу — 5 часов, на одну из дверей — 8 часов и, наконец, на «распечатку» приборной панели — 10 часов.

Масса компактного электромобиля LSEV составляет всего 450 кг. На одном заряде модель может проехать порядка 150 километров. Максимально возможная скорость у LSEV составляет 70 километров в час. Продавать LSEV планируется по цене в $7500.