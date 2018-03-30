Редчайшую Ferrari F50 продают за 5 млн долларов

В Соединенных Штатах Америки на продажу выставили редчающую версию спорткара Ferrari F50 в версии Nero Daytona. Это одна из немногих моделей, которая красилась в черный цвет.

Нынешний владелец просит за автомобиль 5 миллионов долларов за редкую Ferrari F50 Nero Daytona. Всего было выпущено 349 экземпляров F50 Nero Daytona, и 55 из них были отправлены в США. Пробег автомобиля составляет 4 801 миля или 7700 километров. Машина укомплектована атмосферным мотором V12 рабочим объемом 4,7 литра мощностью 512 лошадиных сил. Двигатель получили в результате доработки 3,5-литрового мотора, который в Ferrari F1 использовали в сезонах 1992 г. и 1993 г.

С места до сотни Ferrari F50 разгоняется за 3,87 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. При этом двигатель работает под управлением шестиступенчатой механической коробки передач. Ferrari F50 — одна из немногих моделей, которая посвящена юбилею марки. Она выпущена к 50-летию компании Ferrari. За основу взята подвеска автомобиля Ferrari F50 «Формулы-1»: двойные поперечные рычаги и амортизаторы Bilstein, только пружины стали мягче, а диапазон амортизатора— более широким. Машина выпускалась с 1995 по 1997 годы.