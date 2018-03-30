Тoyota отзывает седаны Camry нового поколения

В США компания Тoyota объявила отзывную кампанию в отношении новых седанов Camry. У производителя есть сомнения в отношении 1730 автомобилей. Об этом сообщает Carscoops.

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Причиной отзыва стала ошибка при установке деателей. Во время сборки двигателей ошибочно установили порши большего диаметра, чем необходимо.

Специалисты отмечают, что это может обернуться для автолюбителей некоторыми проблемами. Например, мотор будет работать с нехарактерным звуком, кроме того снижается мощность двигателя. Не исключается, что во время движения Тoyota Camry может заглохнуть.

Производитель обещает оповестить всех владельцев бракованных автомобилей до конца мая. Если неисправность будет обнаружена, дилеры обещают заменить весь двигатель бесплатно.