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Российское тюнинг-ателье «прокачало» экстерьер Mercedes-Benz C-Class Coupe
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Российское тюнинг-ателье «прокачало» экстерьер Mercedes-Benz C-Class Coupe 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
Московское ателье Larte Desing отмечает своё шестилетие обвесом для дорестайлинговой версии немецкого купе.
В арсенале Larte Desing есть тюнинг-киты для многих других моделей немецкой марки: S-Class, GL, V-Class, GLS, а также GLE Coupe. Теперь же покупателям доступен тюнинг для купе C-Class, правда, пока для его дорестайлинговой версии. Компания сообщает, что стремилась придать внешности немецкого автомобиля больше дерзости и динамики.
Дешёвым тюнинг явно не будет: комплект состоит из карбонового сплиттера, карбоновых элементов переднего и заднего бампера, порогов, диффузора. На крышке багажника C-Class устанавливается небольшой фирменный спойлер — тоже карбоновый.
Силовую установку, ходовую часть и тормоза купе, специалисты Larte Desing решили пока не трогать.
На данный момент компания не разглашает стоимость комплекта тюнинга.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Larte Design анонсировала обвес для кросса Maserati.
По материалам: www.kolesa.ru
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