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Jaguar поставит крест на R-модификациях
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Jaguar поставит крест на R-модификациях 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Похоже, что британская марка решила реорганизовать свой модельный ряд, причём сделано это будет самым радикальным способом.
Буквально вчера портал Карельские Вести сообщал о том, что Jaguar Land Rover собирается расширить линейку SVR-модификаций кроссовером I-Pace. Но как стало известно британскому порталу Autoexpress, вместе с расширением линейки SVR, компания собирается «забросить» линейку R-версий.
По словам руководителя SVO-подразделения Уэйна Берджесса, с которым пообщались британские журналисты, отныне компания будет делать акценты на автомобили в модификациях S и SVR. Такое решение связано с тем, что в 2014 году были существенно усилены позиции подразделения Special Vehicle Operations, и выпускаемые с шильдиками SVR автомобили начали напрямую конкурировать с автомобилями R-серии. Лишняя путаница компании ни к чему, да и производственные мощности Jaguar Land Rover ограничены.
Глава подразделения SVO уверен, что такой подход позволит моделям SVR-серии сильнее абстрагироваться от стандартных моделей марки, что позволит компании избавиться от ценовых конфликтов.
Разбираться с моделями R-серии Jaguar Land Rover уже начала. Самая мощная версия модели F-Pace до последних дней была доступна в модификации S, у которой под капотом располагается компрессорная «шестёрка» на три литра и 380 лошадиных сил, и пару дней назад компания представила 550-сильную модификацию SVR.
В ближайшем будущем по этому пути пойдут и другие модели Jaguar.
Ранее портал Карельские Вести провёл тест-драйв Jaguar F-Pace 2,0.
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По материалам: www.kolesa.ru
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