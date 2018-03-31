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Porsche за $1800
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Porsche за $1800 

Car-Mania 28 минут назад
Фото: Car-Mania
Разумеется, автомобиль вы за эти деньги не купите, а вот новый смартфон от Porsche вполне можно. За основу своих фирменных моделей, немецкая компания берет смартфоны китайского производителя Huawei.
В прошлом году фирма выпустила телефон Mate 10, который стоил $1500. А теперь порадовал еще более дорогой новинкой Mate RS. За основу взят телефон Huawei P20 Pro.
Наиболее заметным новым элементом является камера с объективом Leica. Плюс еще две вспомогательные камеры. Система использует 40-мегапиксельный RGB-датчик, 20-мегапиксельный монохромный сенсор и 8-мегапиксельный телеобъектив. В базовой версии телефон снабжен 256 ГБ памяти, а самая дорогая версия за $2200 поставляется с впечатляющими 512 ГБ. Также есть новый 6.0-дюймовый OLED-дисплей FullView с разрешением 2880×1440 и системой беспроводной зарядки.
Porsche надеется, что покупатели будут платить в среднем по $2000 долларов. Porsche называет новинку «911 GT3 RS среди смартфонов», и уже выпустил ряд дополнительных и дорогих аксессуаров, которые можно использовать вместе с ним. Покупатели могут сочетать свои новые смартфоны с умными часами Porsche Design Huawei smartwatch, набором наушников Porsche Design Bluetooth, динамиком Bluetooth Porsche Design. Новый Porsche Design Mate RS появится в продаже начиная с 12 апреля, с красной или черной подложкой.
Фото: Porsche Design
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