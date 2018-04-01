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Внедорожник LADA 4X4 остается бестселлером «АвтоВАЗа» за рубежом
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Внедорожник LADA 4X4 остается бестселлером «АвтоВАЗа» за рубежом 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
По данным аналитического агентства «Автостат», внедорожник LADA 4x4 остается самой продаваемой моделью «АвтоВАЗа» на рынках за рубежом.
Как говорится в сообщении, в 2017 году «АвтооВАЗ» экспортировал 10,1 тыс. легковых автомобилей LADA. Более половины из них — 55% пришлось на внедорожник LADA 4×4. Объемы экспорта внедорожника составили 5,7 тыс. машин.
Также отмечается, что в эти цифры не входит отражение количества внедорожников, которые были отгружены в страны Таможенного союза.
По словам генерального директора «Прагматика Купчино» Александра Шапринского, несмотря на прошедшее время, характер покупателя внедорожника LADA 4×4 за рубежом не изменился и данная модель как и ранее остается привлекательной для любителей экстремального внедорожного вождения.
Второй по популярности моделью «АвтоВАЗа» за рубежом стал седан Vesta. Его показатель составил в 2017 году 2,2 тысячи экспортированных авто.
Отмечается, что в ближайшее время начнется экспорт в Европу новых моделей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.
Ранее, специалисты агентства «Автостат» подсчитали статистику самых популярных легковых автомобилей в Москве.
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