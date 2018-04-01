Внедорожник LADA 4X4 остается бестселлером «АвтоВАЗа» за рубежом

По данным аналитического агентства «Автостат», внедорожник LADA 4x4 остается самой продаваемой моделью «АвтоВАЗа» на рынках за рубежом.

Как говорится в сообщении, в 2017 году «АвтооВАЗ» экспортировал 10,1 тыс. легковых автомобилей LADA. Более половины из них — 55% пришлось на внедорожник LADA 4×4. Объемы экспорта внедорожника составили 5,7 тыс. машин.

Также отмечается, что в эти цифры не входит отражение количества внедорожников, которые были отгружены в страны Таможенного союза.

По словам генерального директора «Прагматика Купчино» Александра Шапринского, несмотря на прошедшее время, характер покупателя внедорожника LADA 4×4 за рубежом не изменился и данная модель как и ранее остается привлекательной для любителей экстремального внедорожного вождения.

Второй по популярности моделью «АвтоВАЗа» за рубежом стал седан Vesta. Его показатель составил в 2017 году 2,2 тысячи экспортированных авто.

Отмечается, что в ближайшее время начнется экспорт в Европу новых моделей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.

Ранее, специалисты агентства «Автостат» подсчитали статистику самых популярных легковых автомобилей в Москве.