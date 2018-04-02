Ещё
Jaguar откажется от R-версий будущих моделей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar откажется от R-версий будущих моделей 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Такое решение поможет избежать внутренней конкуренции с модификациями SVR, а также упростит ценообразование. Об этом со ссылкой на главного дизайнера подразделения Special Vehicle Operations (SVO) Уэйна Берджеза сообщает Auto Express.
«По правде говоря, Jaguar — маленькая компания, и у нас попросту нет возможностей выпускать для каждой модели R и SVR варианты, — подчеркивает Берджез. — Мы обнаружили, что F-Type R и F-Type SVR в какой-то мере конкурируют друг с другом. Дело в том, что «Эрка» — уже отличная машина, поэтому SVR приходится очень сложно».
Первой моделью, которая будет использовать новую стратегию нейминга, станет кроссовер F-Pace. У вседорожника будет три модификации: базовая, S и SVR. Публичный дебют последней состоялся на прошедшем в Нью-Йорке международном автосалоне.
Вседорожник Jaguar F-Pace SVR получил пятилитровый двигатель V8 с приводным нагнетаем, отдача которого составляет 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Помимо этого, от обычной модификации SVR-версия отличается перенастроенной подвеской, более жесткими пружинами и активным задним дифференциалом.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
10 электрокроссоверов, которые мы ждем Модели Kia, про которые вы не слышали 24-летнюю «Супру» в идеальном состоянии продали вдвое дороже начальной цены
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда87
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Автомобили дорожают с 1 апреля155
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем250
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение