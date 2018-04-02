Jaguar откажется от R-версий будущих моделей

Такое решение поможет избежать внутренней конкуренции с модификациями SVR, а также упростит ценообразование. Об этом со ссылкой на главного дизайнера подразделения Special Vehicle Operations (SVO) Уэйна Берджеза сообщает Auto Express.

«По правде говоря, Jaguar — маленькая компания, и у нас попросту нет возможностей выпускать для каждой модели R и SVR варианты, — подчеркивает Берджез. — Мы обнаружили, что F-Type R и F-Type SVR в какой-то мере конкурируют друг с другом. Дело в том, что «Эрка» — уже отличная машина, поэтому SVR приходится очень сложно».

Первой моделью, которая будет использовать новую стратегию нейминга, станет кроссовер F-Pace. У вседорожника будет три модификации: базовая, S и SVR. Публичный дебют последней состоялся на прошедшем в Нью-Йорке международном автосалоне.

Вседорожник Jaguar F-Pace SVR получил пятилитровый двигатель V8 с приводным нагнетаем, отдача которого составляет 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Помимо этого, от обычной модификации SVR-версия отличается перенастроенной подвеской, более жесткими пружинами и активным задним дифференциалом.

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