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Porsche 911 G3 RS показал балет на льду
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Porsche 911 G3 RS показал балет на льду 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Местом для заезда Porsche 911 G3 RS стало одно из замерзших озер в Финляндии.
Видеоотчет об этом событии уже помещен в сети.
Уверены, что никого из автолюбителей данный ролик продолжительностью в 6 минут не оставит равнодушным. В эффектных маневрах Porsche 911 G3 RS по ледяной глади есть что-то завораживающее.
Классический музыкальный ряд заменяет шум мотора. При этом нельзя выделить какие-то отдельные звуковые моменты. Все выглядит достаточно органично.
Итак, представьте себе 4-литровый двигатель мощностью в 520 лошадиных сил, с помощью которого штурмуется ледяная поверхность.
Наверняка на автомобиле были установлены зимние шины. Однако езда с некоторой осторожностью свидетельствует о том, что протекторы были все же без шпилек.
Для истинных ценителей роскошных автомобилей подобные видеоролики создают уровень релаксации, сопоставимый с молнией или звуками дождя, идущего за окном. Поэтому ролик от Porsche 911 заслуживает только положительные отзывы.
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