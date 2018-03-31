Следи за знаками: Москву перекроют на Пасху

С 1 по 17 апреля в Москве на множестве улиц будет ограничено движение личного транспорта. Это связано с проведением пасхальных мероприятий: ожидается, что москвичи массово поедут на кладбища, для чего будут организованы бесплатные автобусные маршруты. Кроме того, в начале апреля пройдет подготовка к параду Победы, для этого перекроют участок проезда Девичьего Поля. Городские власти просят москвичей быть предельно внимательными.

В первой половине апреля в Москве запланированы значительные изменения в схеме движения личного автотранспорта. Это связано в первую очередь с пасхальными мероприятиями: горожане будут посещать кладбища, а также развлекательные мероприятия. Так, с 7 по 15 апреля в Москве пройдет ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар». Благотворительные и развлекательные мероприятия запланированы в эту неделю на 38 площадках в разных частях города. Главными местами празднования традиционно станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки. Кроме того, в начале апреля город будет готовиться к параду Победы в Великой Отечественной Войне.

Органичения движения у кладбищ

Как сообщили «Газете.Ru» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), вблизи Бутовского, Востряковского, Головинского, Домодедовского, Захарьинского, Митинского, Николо-Архангельского, Перепечинского, Химкинского, Хованского и Щербинского кладбищ будет ограничено движение личного транспорта.

Все изменения будут действовать 1, 8, 15 апреля с 06:00 до окончания мероприятий с учетом дорожно-транспортной ситуации.

В Северо-Западном округе на участке проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади и на участке бокового проезда ул. Планерная (проектируемого проезда №5492) от д.12 к.1 до ТПУ «Планерная» будет ограничено движение автотранспорта.

На нечетной стороне Волоколамского проезда, на участке бокового проезда ул. Планерная (проектируемом проезде №5492) от ул. Фомичевой до д.12к1; на Планерной улице (по четной стороне в районе д. 4, корп. 1 — д. 6), на участке Пятницкого шоссе от пересечения с улицы Барышиха до пересечения с подъездной дорогой к Митинскому кладбищу будут установлены временные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей. Также будет изменен приоритет движения на пересечении Пятницкого шоссе и подъездной дороги к Митинскому кладбищу.

Вместе с тем в выходные дни на время проведения мероприятий будет работать выделенная полоса для маршрутных транспортных средств на участке Пятницкого шоссе от МКАД до улицы Барышиха.

В Восточном округе ограничат движение на участках улиц Вешняковская (от пл. Амилкара Кабрала до ул. Красный Казанец); Суздальская (от улицы Городецкая до Николо-Архангельского проезду по направлению в область); на участке проектируемого проезда №326 (от улицы Салтыковская до Николо-Архангельского проезда) по Николо-Архангельскому проезду от улицы Салтыковская до кладбища.

В Западном округе будет ограничено движение на участке ул. Рузская (от ул. Покрышкина до ул. Коштоянца); по Боровскому и Востряковскому шоссе от Никулинской до Озерной улицы.

В Юго-Западном округе движение будет ограничено по Молодцовскому пр. и путепроводу через Симферопольское (МО) ш. от д. 26 по ул. Маршала Савицкого до Щербинского кладбища. Дополнительно будет введен запрет на остановку-стоянку автомобилей на ул. Маршала Савицкого в районе дома 32.

Изменения будут действовать 1, 8, 15 и 17 апреля.

В Южном округе будет перекрыт дублер Каширского шоссе от ул. Маршала Захарова до Орехового бульвара при следовании в сторону области.

В Северном округе будут перекрыты участки Новосходненского шоссе (от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище), Фестивальной улицы (от Ленинградского шоссе до Смольной улицы), дорога к Перепечинскому кладбищу.

Также в Новой Москве будет ограничено движение на участке улицы Адмирала Корнилова от 2-го Музыкального проезда до Киевского шоссе. Ограничения будут действовать 1, 8, 15, 17 апреля.

В Юго-Западном округе 1, 8, 15 апреля будет перекрыто движение транспорта по Санаторной аллее, Тютчевской аллее, Новоясеневскому тупику и проезду от улицы Каховка до улицы Перекопская, а также по участку улицы Перекопская от улицы Керченская до д. 7 с. 4 по Перекопской улице. Будет ограничен съезд с улицы Брусилова на проезд к улице Гагарина. Также изменится схема движения — будет введено одностороннее движение на улицах Николая Сироткина, Гагарина и Кузнецова для подъезда к Захарьинскому кладбищу; улицы Миргородская и 1-му Миргородскому пер. для подъезда к Бутовскому кладбищу.

1, 8, 15, 17 апреля будет перекрыт дублер Каширского шоссе от ул. Шипиловская до Орехового бульвара при следовании в сторону области.

Все ограничения и перекрытия будут действовать с 6:00 до окончания мероприятий с учетом дорожно-транспортной обстановки.

Бесплатные днем, платные — ночью

В пасхальные праздники (1, 8 и 15 апреля) в Москве запустят 37 бесплатных автобусных маршрутов. Транспорт будет следовать до 17 городских и пригородных мемориальных комплексов, а интервал движения, обещают в столичном Дептрансе, составит от одной до пяти минут. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться 10 ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают центр и удаленные районы столицы. Автобусы по таким направлениям курсируют с интервалами от 15 до 30 минут. Действующие тарифы на ночных маршрутах сохранятся. Полный список маршрутов размещен на сайте мэрии, расписание бесплатных маршрутов можно также посмотреть на сайте Мосгортранса.

Газета.Ru

Перекрытия для подготовки к параду

В дни подготовки к военному параду Победы будет перекрыт участок проезда Девичьего Поля. Для транспорта будет недоступен проезд Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющихой до пересечения с Новоконюшенным переулком. Ограничения будут действовать 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 апреля с 07:00 до 09:30 и 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 апреля с 06:00 до 07:00.