Chevrolet Blazer из Елабуги: первая российская инормарка

В прошлом году российские заводы выпустили миллион автомобилей иностранных марок. Для достижения такого результата понадобилось два десятка лет, а начиналось всё со скромного сборочного производства внедорожников Chevrolet Blazer в Елабуге.

Этот проект в итоге оказался неудачным, но завод в Елабуге пережил кризисы и сейчас здесь делают кроссоверы Ford для российского рынка. А само предприятие начали строить ещё в 1984 году: сперва здесь планировали выпускать сельхозтехнику, затем — легковые автомобили. Но к началу девяностых годов уже построенный завод так и не начал работу. Несколько раз правительство пыталось пригласить на эту площадку иностранных партнёров, и в конце 1995 года был подписан договор о сотрудничестве с концерном «Дженерал Моторз», причём не с главным офисом, а с бразильским филиалом GM do Brasil.

Для производства в России выбрали внедорожник Chevrolet Blazer в бразильском исполнении — такие машины отличались от американских оформлением передка. У автомобиля была рамная конструкция, неразрезной задний мост на рессорах, опциональный полный привод с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Сборка в Елабуге была «отвёрточной» в прямом смысле этого слова. Машинокомплекты, поставлявшиеся с бразильского завода морем через порты Финляндии или Германии, представляли собой готовые автомобили, но без навесных деталей (бамперы, зеркала), светотехники, обивки интерьера, сидений — эти «комплектующие» обычно лежали прямо в салоне машины. На приведение машины в товарный вид трём рабочим требовался всего один час.

Выпуск внедорожников официально стартовал в декабре 1996 года, а в апреле 1997 года начались продажи российских «Блейзеров». За 22–23 тысячи долларов покупателям предлагали «пустой» автомобиль с четырёхцилиндровым бензиновым мотором 2.2 мощностью 106 л. с., пятиступенчатой «механикой» и задним приводом.

Автомобиль елабужской сборки оказался заметно дешевле внедорожников Ford Explorer Jeep Grand Cherokee и Mitsubishi Pajero (правда у них были более мощные моторы, полный привод и богатая по тем временам комплектация). Но для большинства покупателей цена «Блейзера» всё равно оставалась запредельно высокой, и спрос на модель был низким.

Несмотря на скромные продажи, руководство совместного предприятия планировало нарастить объёмы производства до 50 тысяч внедорожников в год и локализовать выпуск комплектующих. Этого, конечно, сделать не удалось, но вот ассортимент выпускаемых в Елабуге версий расширили.

Сначала у внедорожника Chevrolet Blazer 2.2 появился полноприводный вариант, а затем завод начал сборку автомобилей с двигателем V6 4.3 (180 л. с.), четырёхступенчатым «автоматом», полным приводом и улучшенным оснащением (кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъёмники, легкосплавные диски).

Возможно, расширенный выбор модификаций помог бы модели закрепиться на российском рынке, но в августе 1998 года «ударил» финансовый кризис…

Продажи «Блейзеров» упали до минимума, и исправить ситуацию не помогло даже резкое снижение цен: базовая версия модели предлагалась за 16000 долларов, а вариант с шестицилиндровым мотором — за 28500 долларов. Весной 1999 года выпуск машин прекратили, но дилеры ещё в течение двух лет предлагали покупателям нераспроданные машины. Всего в Елабуге сделали 3,8 тысяч внедорожников.