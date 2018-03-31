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АВТОВАЗ получил ОТТС на кросс-седан Lada Vesta Cross
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АВТОВАЗ получил ОТТС на кросс-седан Lada Vesta Cross 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Такую информацию на своем ресурсе разместил Росстандарт.
Этот факт означает, что автоновинка соответствует всем нормам и требованиям и в обозримом будущем появится в продаже.
По силовой части новый кросс-седан получит два варианта моторов. Эту будут 1,6 и 1,8-литровые моторы на 106 и 122 л.с. Полного привода увы не будет. Трансмиссия представлена пятиступенчатой механической коробкой либо «роботом».
В длину автоновинка — 4,42 метра, а в ширину — 1,79 метра.
Касательно ориентировочной стоимости пока что официальной информации не поступало. Можно лишь предположить, что если обычный седан стоит от 569900 рублей, а универсал от 654900 рублей, то автоновинка наверное получит ценник где-то посредине.
Касательно отличительных особенностей кросс-седана Lada Vesta Cross известно, что он будет оснащен спортивным обвесом, более высоким клиренсом и новым оформлением салона.
Конкретная дата выхода на авторынок пока что неизвестна.
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