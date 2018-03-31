На мотор-шоу в Нью-Йорке было представлено двадцать автоновинок

Ежегодное мотор-шоу в Нью-Йорке проводится с 1900 года. Данное мероприятие во все времена собирало много зрителей и представителей автобизнеса. Этот год не стал исключением.

На выставке было представлено около тысячи экземпляров различных автомоделей, двадцать из которых показали впервые.

Ее предыдущая версия пользуется высокой популярностью в Соединенных Штатах: в прошлом году американцы приобрели около 400000 автомобилей данного типа. Новинка оказалась еще удобнее в управлении.

Хорошие впечатления у посетителей автосалона и от Acura RDX . Данное авто получило хорошую систему безопасности. Хвалили также и новый Cadillac XT4. В данной машине посетителей впечатлил повышенный комфорт.

Автосалон открыл свои двери 30 марта 2018 года. А закончится данное мероприятие 08.04.2018 года.