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На мотор-шоу в Нью-Йорке было представлено двадцать автоновинок
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На мотор-шоу в Нью-Йорке было представлено двадцать автоновинок 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Ежегодное мотор-шоу в Нью-Йорке проводится с 1900 года. Данное мероприятие во все времена собирало много зрителей и представителей автобизнеса. Этот год не стал исключением.
На выставке было представлено около тысячи экземпляров различных автомоделей, двадцать из которых показали впервые.
Среди автоновинок называют представителей известных автобрендов: Toyota, Subaru, Volkswagen, Acura и Cadillac. Особый интерес у посетителей вызвала Toyota RAV4.
Ее предыдущая версия пользуется высокой популярностью в Соединенных Штатах: в прошлом году американцы приобрели около 400000 автомобилей данного типа. Новинка оказалась еще удобнее в управлении.
Хорошие впечатления у посетителей автосалона и от Acura RDX. Данное авто получило хорошую систему безопасности. Хвалили также и новый Cadillac XT4. В данной машине посетителей впечатлил повышенный комфорт.
Автосалон открыл свои двери 30 марта 2018 года. А закончится данное мероприятие 08.04.2018 года.
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