Конструкторы ГАЗа создали маленький грузовичок-трицикл «Шмель»

В советские времена широкой популярностью пользовался грузовой мотороллер «Муравей». При своих достаточно скромных габаритах, он мог перевозить внушительного размера и веса грузы. Как впрочем и его живой прототип.

"Шмель" призван заменить своего изрядно устаревшего коллегу.

По силовой части обсуждаемую модель наделили китайским 200 кубовым мотором Lifan на 16,3 л.с. максимум скорости у «Шмеля» — 60 кмч. А вот грузоподъемность у этого малыша более чем внушительная: 0,7 тонны. Впечатляет, правда?

Собирали трицикл из компонентов от разных машин. Электрическая часть и тормозная система от ВАЗа , рессоры и задняя подвеска — УАЗовская. А вот пластиковая кабина изготавливалась именно под эту модель.

Обсуждаемый трицикл очень экономный в плане расхода топлива и потребляет всего три литра на сто километров.

Ориентировочная стоимость такого грузовичка варьируется от 250 до 300000 рублей.