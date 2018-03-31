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Конструкторы ГАЗа создали маленький грузовичок-трицикл «Шмель»
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Конструкторы ГАЗа создали маленький грузовичок-трицикл «Шмель» 

Car.ru 53 минуты назад
Фото: Car.ru
В советские времена широкой популярностью пользовался грузовой мотороллер «Муравей». При своих достаточно скромных габаритах, он мог перевозить внушительного размера и веса грузы. Как впрочем и его живой прототип.
"Шмель" призван заменить своего изрядно устаревшего коллегу.
По силовой части обсуждаемую модель наделили китайским 200 кубовым мотором Lifan на 16,3 л.с. максимум скорости у «Шмеля» — 60 кмч. А вот грузоподъемность у этого малыша более чем внушительная: 0,7 тонны. Впечатляет, правда?
Собирали трицикл из компонентов от разных машин. Электрическая часть и тормозная система от ВАЗа, рессоры и задняя подвеска — УАЗовская. А вот пластиковая кабина изготавливалась именно под эту модель.
Обсуждаемый трицикл очень экономный в плане расхода топлива и потребляет всего три литра на сто километров.
Ориентировочная стоимость такого грузовичка варьируется от 250 до 300000 рублей.
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