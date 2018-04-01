Составлен ТОП-5 самых дешевых иномарок в России

Редакция Daily-Motor.Ru продолжает нашу ежемесячную рубрику с публикацией самых доступных предложений на российском авторынке в сегменте новых легковых автомобилей иностранных марок. На этот раз пришло время апреля 2018 года.

Как и месяцем ранее самой дешевой иномаркой в нашей стране остается компактный хэтчбек Ravon R2 , ценник на который в сравнении с мартом не изменился — от 439 тысяч рублей. Автомобиль оснащается 1,2-литровым моторчиком с отдачей в 85 «сил».

На втором месте расположился японский седан Datsun on-DO по стоимости от 444 тысяч рублей. Автомобиль в базовой комплектации оборудован 87-сильным двигателем и механической трансмиссией.

Первую тройку замыкает Ravon Nexia — цена 4-дверки начинается от 449 тысяч рублей. В моторной линейке значится только один двигатель — 106-литровый 1,5-литровый бензиновый атмосферник.

Четвертая позиция нашего рейтинга по-прежнему удерживается китайским седаном Brilliance H230 со стартовым ценником от 460 тысяч рублей. Китаец комплектуется 1,5-литровым агрегатом и 5-ступенчатой МКПП.