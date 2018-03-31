Арабский BMW M550i может похвастаться крутым тюнингом

Седан получил новый внешний стайлинг, ярко отличающий его от собратьев.

Знаменитый дилер автомобилей BMW Abu Dhabi Motors выставил на продажу в своем шоу-руме в центре столицы Объединенных Арабских Эмиратов «протюнингованный» экземпляр BMW M550i xDrive темно-синего цвета.

Версия M550i xDrive от M Performance оснащается 4,4-литровым битурбированным двигателем V8 с технологией TwinPower Turbo. Он выдает 462 лошадиные силы и 650 Нм крутящего момента. Разгон с 0 до 100 км/час составляет 4,0 секунды ровно. Арабский дилер не стал заказывать для него пакет производительности какого-нибудь именитого тюнера, а сосредоточился на внешнем стайлинге автомобиля.

С дорогой перламутровой краской отлично смотрится аэродинамический комплект от немецкой компании AC Schnitzer, специализирующейся конкретно на автомобилях BMW. Она настолько связана с баварским автопроизводителем, что ее можно считать «придворным» тюнинг-ателье.

В набор элементов кузова входят карбоновый передний сплиттер, накладки на корпуса боковых зеркал заднего вида, а также стильное заднее антикрыло. Также от тюнера AC Schnitzer автомобиль BMW M550i xDrive получил новую спортивную систему выхлопа со сдвоенными патрубками.

Салон автомобиля оформлен в коричневых тонах кожаной обивки сидений и вставок из натуральной древесины.

Ранее BMW Abu Dhabi Motors выставлял на продажу уникальный лазурный Alpina B5 Bi-Turbo.

По материалам: www.kolesa.ru