Ателье AC Schnitzer «прокачало» арабский BMW M550i xDrive

Немецкая студия AC Schnitzer, которая специализируется на тюнинге автомобилей баварского бренда, наградила четырехдверку BMW M550i довольно агрессивным экстерьером.

Отметим, что модернизированный автомобиль выставили на продажу в шоу-руме известного дилерского салона BMW Abu Dhabi Motors, который расположен в столице ОАЭ.

В подкапотном пространстве доработанного BMW M550i xDrive установили 4,4-литровый битурбомотор V8 с новой технологией TwinPower Turbo, производительность которого 462 л.с. при пиковом крутящем моменте 650 Нм. Ускоряется заряженный седан с места до первой сотни всего за 4 секунды.

Прокаченную версию модели оснастили карбоновым передним обтекателем, уникальными накладками на наружных зеркалах, крупным задним спойлером и новейшей спортивной выхлопной системой. Интерьер салона 4-дверки отделан натуральной кожей коричневого оттенка и вставками из натурального дерева.