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Ателье AC Schnitzer «прокачало» арабский BMW M550i xDrive
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Ателье AC Schnitzer «прокачало» арабский BMW M550i xDrive 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Немецкая студия AC Schnitzer, которая специализируется на тюнинге автомобилей баварского бренда, наградила четырехдверку BMW M550i довольно агрессивным экстерьером.
Отметим, что модернизированный автомобиль выставили на продажу в шоу-руме известного дилерского салона BMW Abu Dhabi Motors, который расположен в столице ОАЭ.
В подкапотном пространстве доработанного BMW M550i xDrive установили 4,4-литровый битурбомотор V8 с новой технологией TwinPower Turbo, производительность которого 462 л.с. при пиковом крутящем моменте 650 Нм. Ускоряется заряженный седан с места до первой сотни всего за 4 секунды.
Прокаченную версию модели оснастили карбоновым передним обтекателем, уникальными накладками на наружных зеркалах, крупным задним спойлером и новейшей спортивной выхлопной системой. Интерьер салона 4-дверки отделан натуральной кожей коричневого оттенка и вставками из натурального дерева.
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