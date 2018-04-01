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Постановление правительства РФ об изменении ставок утилизационного сбора на автомобили вступает в силу
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Постановление правительства РФ об изменении ставок утилизационного сбора на автомобили вступает в силу 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Постановление правительства РФ, которое увеличивает ставки утилизационного сбора на автомобили, вступает в силу с 1 апреля 2018 г.
«С 1 апреля 2018 г. будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы. Увеличение ставок утилизационного сбора по видам техники составит в среднем порядка 15%. Целью принятого решения является создание условий для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов», — говорится в документе.
Постановление было подготовлено Минпромторгом России и подписано премьером-министром РФ Дмитрием Медведевым 21 марта 2018 г.
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