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Lada 4x4 заняла первое место в рейтинге продаж «АвтоВАЗа» за рубежом
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Lada 4x4 заняла первое место в рейтинге продаж «АвтоВАЗа» за рубежом 

ТК «Звезда» 6 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В LADA 4х4 иностранцев привлекает функционал и стоимость.
В 2017 году за рубежом было продано 5,7 тыс. автомобилей LADA 4х4. Наибольшую популярность транспортное средство получило в Европе, где машину называют «родоначальником легких внедорожников».
Как сообщает «Автостат», второе место по популярности заграницей среди всего модельного ряда «АвтоВАЗа» занимает Vesta. За прошлый года она была продана в количестве 2,2 тыс. экземпляров.
Третью позицию в рейтинге популярных российских автомобилей среди иностранных граждан заняла модель LADA Kalina, которая пользуется спросом в Венгрии, Чехии, Германии и Австрии.
Также популярностью за рубежом пользуются LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, которые в Европе пока можно приобрести лишь по предварительному заказу.
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