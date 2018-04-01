Lada 4x4 заняла первое место в рейтинге продаж «АвтоВАЗа» за рубежом

LADA 4х4 иностранцев привлекает функционал и стоимость.

В 2017 году за рубежом было продано 5,7 тыс. автомобилей LADA 4х4. Наибольшую популярность транспортное средство получило в Европе, где машину называют «родоначальником легких внедорожников».

Как сообщает «Автостат», второе место по популярности заграницей среди всего модельного ряда «АвтоВАЗа» занимает Vesta. За прошлый года она была продана в количестве 2,2 тыс. экземпляров.

Третью позицию в рейтинге популярных российских автомобилей среди иностранных граждан заняла модель LADA Kalina , которая пользуется спросом в Венгрии, Чехии, Германии и Австрии.