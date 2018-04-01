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В Париже покажут первый вьетнамский автомобиль
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В Париже покажут первый вьетнамский автомобиль 

Вьетнам сегодня 48 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Компания VinFast презентует два свои первые кроссовер и седан на октябрьском автосалоне в Париже
VinFast планирует начать продажи компактных вьетнамских автомобилей и электромобилей в конце 2019 года. Всего автопроизводитель уже заявил о планах по выпуску 56 моделей. В настоящее время компания ведет работу по строительству автозавода во Веьтнаме.
VinFast входит в крупнейший вьетнамский конгломерат Vingroup, принадлежащий самому богатому человеку Вьетнама — Фам Нят Выонгу. Forbes оценивает его состояние в более $6 млрд Он владеет компаниями в сфере недвижимости, отельного бизнеса, торговли, здравоохранения, образования. Русским туристам он больше всего известен, как владелец парка развлечений Vinpearl и находящихся на острове отелей. Несколько дней назад коллекция пятизвездочных гостиниц Vinpearl пополнилась еще одним отелем в Нячанге.
Источник: RNS
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