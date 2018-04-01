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«Запорожец» возвращается: новая версия — электрокар «Запаршивец»
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«Запорожец» возвращается: новая версия — электрокар «Запаршивец» 

Мир24 21 минуту назад
Запорожский автомобильный завод заявил о возвращении на рынок стран СНГ и Восточной Европы. Об этом сообщает агентство Fakenews.net.
Если знаменитый «горбатый Запорожец» ЗАЗ 965 разрабатывался в СССР с оглядкой на итальянский «Fiat 600», то сейчас конструкторы из Запорожья замахнулись на большее. В качестве ориентира для себя они взяли партнерство с конструкторским бюро немецкого Porsche. Проект заднемоторного спортивного купе класса Gran Turismo будет иметь четырехцилиндровый мотор с приводом на заднюю ось мощностью 27 лошадиных сил и электромотор от электробритвы «Харьков» с приводом на переднюю ось. Рабочее название нового проекта ЗАЗ консолидированное — «Запаршивец» GT.
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