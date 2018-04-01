«Запорожец» возвращается: новая версия — электрокар «Запаршивец»

Запорожский автомобильный завод заявил о возвращении на рынок стран СНГ и Восточной Европы. Об этом сообщает агентство Fakenews.net.

Если знаменитый «горбатый Запорожец» ЗАЗ 965 разрабатывался в СССР с оглядкой на итальянский « Fiat 600 », то сейчас конструкторы из Запорожья замахнулись на большее. В качестве ориентира для себя они взяли партнерство с конструкторским бюро немецкого Porsche . Проект заднемоторного спортивного купе класса Gran Turismo будет иметь четырехцилиндровый мотор с приводом на заднюю ось мощностью 27 лошадиных сил и электромотор от электробритвы «Харьков» с приводом на переднюю ось. Рабочее название нового проекта ЗАЗ консолидированное — «Запаршивец» GT.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM